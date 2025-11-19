CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / miércoles 19 de noviembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

noviembre 19 de 2025
07:24 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • VIDEO | Hombre agresivo vandalizó la infraestructura de una de las estaciones más grandes del TransMetro
  • Giovanny Ayala le respondió a quienes cuestionaron la veracidad del secuestro de su hijo
  • Registraduría toma decisión clave un mes antes de las elecciones atípicas para alcalde en Bucaramanga
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / miércoles 19 de noviembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / martes 18 de noviembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / martes 18 de noviembre de 2025

Otras Noticias

Bogotá

Bogotá superó la meta de comedores comunitarios ¿Cuántos hay y a quiénes benefician?

Más de 60.000 personas han sido atendidas entre el 2024 y lo que va del 2025. La meta es llegar a las 109.000.

Luis Díaz

¿Luis Díaz ya es candidato para ganar el Balón de Oro? Para Teófilo Gutiérrez no hay dudas

El delantero del Junior de Barranquilla, quien fue compañero de Luis Díaz durante sus primeros años de carrera, lo postuló para ganarse el Balón de Oro.

Navidad

¿Cuándo armar el árbol de Navidad? la fecha que atraería la buena suerte

Salario mínimo

¿En cuánto quedaría el salario mínimo de 2026 con la propuesta de Fedesarrollo de aumentarlo 7%?

Cuidado personal

El impacto de los alimentos ultraprocesados: su consumo global subió del 10% al 23%