Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / miércoles 22 de octubre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

octubre 22 de 2025
  • Investigan el asesinato de Angie Paola Tovar, una joven estudiante de último semestre de la Universidad Nacional de Medellín. Fue secuestrada por las disidencias de las Farc cuando viajaba entre Popayán y Piendamó hace dos meses.
  • No se entiende cómo escapó alias El Diablo de la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, Boyacá. Fue condenado por el asesinato de la patrullera Paula Cristina Ortega, cuya familia exige a las autoridades recapturarlo.
  • Buscan a una pareja que roba en supermercados con un bebé de meses de nacido. Cámaras de seguridad muestran cómo operan en Popayán.
