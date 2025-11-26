CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / miércoles 26 de noviembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

noviembre 26 de 2025
07:11 p. m.
  • Grave advertencia: 40 megaproyectos de movilidad en Bogotá estarían en riesgo ¿Por qué?
  • Madre adolescente permitía que su bebé de un año fuera sometida a abusos por su pareja: los vecinos lo grabaron
  • Secuestros de jóvenes en el Catatumbo no cesan: estarían siendo llevados a Venezuela
Otras Noticias

UNGRD

Defensa de Olmedo López se refirió a la imputación contra exministro Ricardo Bonilla en escándalo UNGRD

El abogado subrayó la necesidad de que las decisiones judiciales avancen con oportunidad, especialmente tras la salida del país de dos implicados.

Viral

Inédito: iglesia peruana estaría celebrando misas virtuales desde Roblox

Las ceremonias han tomado gran popularidad en la plataforma en línea por lo que decenas de usuarios se conectan para participar del rito litúrgico.

Flamengo

Hinchas del Flamengo se metieron al bus del equipo por el techo previo a la final de la Libertadores

Estados Unidos

Estados Unidos autorizó el despliegue de 500 militares tras atentado armado en Washington

Secretaría de Salud

Más de 15 mil hombres en Colombia optaron por la vasectomía en 2024, según Profamilia