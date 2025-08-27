Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / miércoles 27 de agosto de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
agosto 27 de 2025
04:55 p. m.
04:55 p. m.
- Contraloría advierte que el Gobierno se está excediendo en el gasto público
- Narcotraficantes utilizaron empresas de aguacates como fachada y compraron lujosas casas
- Tras atentado en Cali, hombre perdió a su hijo y ruega por la recuperación de su hermana
- Clara López: "Necesitamos recuperar el 100% del territorio de manera democrática"