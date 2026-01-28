CANAL RCN
Emisión 12:30 PM

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / miércoles 28 de enero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

enero 28 de 2026
04:14 p. m.
  • Salomé tiene nueve años y no quiere perder el riñón que le donó su papá para seguir con vida. Lastimosamente vive al filo, es común que tenga que sufrir un calvario para recibir las medicinas que necesita.
  • Desde distintas ciudades, pacientes de la intervenida Nueva EPS exigen soluciones urgentes, citas, procedimiento, medicamentos. Exigen al gobierno soluciones urgentes.
  • Llaman a indagatoria a la gloria del ciclismo, Lucho Herrera, junto a su hermano por la presunta participación en la desaparición de cuatro personas en Fusagasugá, Cundinamarca en 2002.
  • un Muerto y 15 heridos por atentado de las disidencias de las Farc en plena zona poblada de El Plateado, Cauca. Con drones lanzaron explosivos.
