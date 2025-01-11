Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / sábado 1 de noviembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 01 de 2025
05:18 p. m.
- Falleció en Bogotá el joven estudiante, Jaime Esteban Moreno, tras recibir una brutal golpiza cuando salía de una celebración de Halloween en un bar de Chapinero.
- En Pasto, un hombre disparó contra su exesposa y su hijo de 37 años, causándole la muerte a este último. La mujer lucha por su vida, mientras que el agresor se quitó la vida.
- Tras 9 días retornaron a sus hogares los campesinos que habían salido desplazados en Briceño, Antioquia.