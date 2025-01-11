CANAL RCN
Emisiones Video

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / sábado 1 de noviembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

noviembre 01 de 2025
05:18 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Falleció en Bogotá el joven estudiante, Jaime Esteban Moreno, tras recibir una brutal golpiza cuando salía de una celebración de Halloween en un bar de Chapinero.
  • En Pasto, un hombre disparó contra su exesposa y su hijo de 37 años, causándole la muerte a este último. La mujer lucha por su vida, mientras que el agresor se quitó la vida.
  • Tras 9 días retornaron a sus hogares los campesinos que habían salido desplazados en Briceño, Antioquia.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / viernes 31 de octubre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / jueves 30 de octubre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / jueves 30 de octubre de 2025

Otras Noticias

Feminicidio

Más de 40 años de cárcel para el feminicida de Emily Villalba: videos fueron la prueba clave

Este crimen ocurrió en Cundinamarca. La joven fue encontrada sin vida en una zona boscosa de Chocontá.

México

Cárcel y juicio para 'El Comandante' por el caso de los músicos colombianos B-King y Regio Clown

La Fiscalía del Estado de México confirmó que Cristopher “N”, alias “El Comandante”, fue vinculado a proceso como coautor del crimen ocurrido en septiembre.

Luis Díaz

El Bayern Múnich de Luis Díaz hace historia: récord absoluto en el fútbol mundial

Resultados lotería

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 1 de noviembre de 2025

Viral

Karina García reveló la extraña situación que le gustaba hacer a su exnovio