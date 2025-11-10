CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / sábado 11 de octubre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

octubre 11 de 2025
03:16 p. m.
  • Cabecilla del Tren de Aragua pidió pista al Gobierno para participar en la política de paz total.
  • Dos ataques con explosivos de disidencias afectaron una escuela y un hospital en Caloto, Cauca.
  • ¿Qué se sabe sobre la salud de los menores víctimas de un explosivo en Antioquia?
  • Ojo: estos serán los cierres viales por la implosión del intercambiador de Puente Aranda.
  • Ordenen cierre de 3 buques de importante empresa de atunes por presunto encierro de trabajadores.
