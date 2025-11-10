Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / sábado 11 de octubre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
octubre 11 de 2025
03:16 p. m.
- Cabecilla del Tren de Aragua pidió pista al Gobierno para participar en la política de paz total.
- Dos ataques con explosivos de disidencias afectaron una escuela y un hospital en Caloto, Cauca.
- ¿Qué se sabe sobre la salud de los menores víctimas de un explosivo en Antioquia?
- Ojo: estos serán los cierres viales por la implosión del intercambiador de Puente Aranda.
- Ordenen cierre de 3 buques de importante empresa de atunes por presunto encierro de trabajadores.