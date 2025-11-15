CANAL RCN
Emisiones Video

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / sábado 15 de noviembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

noviembre 15 de 2025
06:54 p. m.
  • Ataque en el norte del Cauca: disidencias destruyeron media población de Mondomo
  • ¿Mujer tendría participación en la muerte de Jaime Esteban Moreno? Testimonio clave en los hechos
  • Habilitan ambos carriles del kilómetro 18 en la Vía al Llano
  • Confirman la muerte de seis menores de edad tras bombardeos
Otras Noticias

Ministerio de Defensa

Citarán a moción de censura a Mindefensa por muerte de siete menores en bombardeo

El Congreso anunciará una moción de censura contra el ministro de Defensa tras la confirmación de que siete menores reclutados murieron en el operativo militar en Guaviare.

Selección Colombia

Formación titular de Colombia vs Nueva Zelanda: estos son los 11 de Néstor Lorenzo

Revelados los 11 titulares de Colombia para el amistoso ante Nueva Zelanda. Consulte la alineación, la hora del partido y la trasmisión del Canal RCN.

Tecnología

¿Cada cuánto debe revisar y cambiar las pastillas de freno de su vehículo?

Navidad

Festival Brilla Sueños 2025 en Bogotá: así será el evento que transformará la Navidad

México

Marcha de la generación Z contra Sheinbaum genera desordenes y enfrentamientos en el Zócalo de México