Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / sábado 15 de noviembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 15 de 2025
06:54 p. m.
06:54 p. m.
- Ataque en el norte del Cauca: disidencias destruyeron media población de Mondomo
- ¿Mujer tendría participación en la muerte de Jaime Esteban Moreno? Testimonio clave en los hechos
- Habilitan ambos carriles del kilómetro 18 en la Vía al Llano
- Confirman la muerte de seis menores de edad tras bombardeos