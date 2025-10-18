Emisión Noticias RCN 12:30 p. m. / sábado 18 de octubre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
octubre 18 de 2025
02:48 p. m.
- VIDEO | Imágenes inéditas del cruel ataque a policías con flechas en Bogotá captadas por las bodycam
- Alcaldía de Bogotá presentó denuncia penal por los más recientes actos vandálicos en la capital
- Habilitan el paso por la vía Panamericana, tras días de protestas que dejan millonarias pérdidas
- MinDefensa califica como “intento de homicidio” ataque con flechas a policías en disturbios en Bogotá
- Tragedia en Brasil: 15 muertos en aparatoso accidente de bus