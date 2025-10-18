CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p. m. / sábado 18 de octubre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

octubre 18 de 2025
02:48 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • VIDEO | Imágenes inéditas del cruel ataque a policías con flechas en Bogotá captadas por las bodycam
  • Alcaldía de Bogotá presentó denuncia penal por los más recientes actos vandálicos en la capital
  • Habilitan el paso por la vía Panamericana, tras días de protestas que dejan millonarias pérdidas
  • MinDefensa califica como “intento de homicidio” ataque con flechas a policías en disturbios en Bogotá
  • Tragedia en Brasil: 15 muertos en aparatoso accidente de bus

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / viernes 17 de octubre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p. m. / viernes 17 de octubre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / viernes 17 de octubre de 2025

Otras Noticias

Yina Calderón

Yina Calderón vs. Andrea Valdiri: fecha, hora y dónde ver EN VIVO la pelea de Stream Fighters 4

Yina Calderón y Andrea Valdiri, después de varios desacuerdos, se subirán al ring de boxeo ubicado en el Coliseo MedPlus. Estos son los detalles completos.

Estados Unidos

Estados Unidos repatriará a sobrevivientes de ataque contra ‘narcos’ en el Caribe: uno es colombiano

El presidente Donald Trump anunció que el colombiano, y un ecuatoriano, serán devueltos a sus países para ser juzgados.

Bogotá

VIDEO | Imágenes inéditas del cruel ataque a policías con flechas en Bogotá captadas por las bodycam

Selección Colombia

¡Golazo! Colombia abrió el marcador frente a Francia con tan solo dos minutos jugados

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy 18 de octubre de 2025: número y signo ganador del último sorteo