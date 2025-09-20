CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / sábado 20 de septiembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

septiembre 20 de 2025
05:21 p. m.
  • Inició el Bienal Internacional de Arte y Ciudad de Bogotá 2025.
  • Capturan a cabecilla criminal que torturó a su hijastro de 7 años: esto se sabe.
  • Mamá de policía secuestrado le pide ayuda al presidente: “No se haya puesto la mano en el corazón”.
  • Hombre fue capturado por presunto abuso sexual a niña de 9 años en Cesar.
  • Masacre en Valle del Cauca: Grupo armado asesinó a tres miembros de una familia.
