Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / sábado 22 de noviembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 22 de 2025
03:50 p. m.
- Grabación será fundamental para esclarecer el asesinato de Harold Aroca: revela su última conversación.
- Estudiantes de la Universidad Nacional convocan movilizaciones para pedir nueva elección de rector.
- “Me iban a matar”: alcalde de Chimichagua tras recuperar su libertad.
- Ofrecen millonaria recompensa por sicarios que asesinaron a testigo del FBI en Medellín.
- Angustiante testimonio de la única sobreviviente de la tragedia en Silvania.