CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / sábado 22 de noviembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

noviembre 22 de 2025
03:50 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Grabación será fundamental para esclarecer el asesinato de Harold Aroca: revela su última conversación.
  • Estudiantes de la Universidad Nacional convocan movilizaciones para pedir nueva elección de rector.
  • “Me iban a matar”: alcalde de Chimichagua tras recuperar su libertad.
  • Ofrecen millonaria recompensa por sicarios que asesinaron a testigo del FBI en Medellín.
  • Angustiante testimonio de la única sobreviviente de la tragedia en Silvania.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / viernes 21 de noviembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / jueves 21 de noviembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / jueves 21 de noviembre de 2025

Otras Noticias

Luis Díaz

En Bayern Múnich reaccionaron tras suspensión a Luis Díaz en la Champions League: "Decepcionados"

El extremo colombiano se perderá tres fechas en la Champions League luego de su expulsión en el partido frente a PSG.

Venezuela

Estas son las aerolíneas que suspenden sus vuelos a Venezuela tras advertencia de Estados Unidos

Las aerolíneas internacionales optaron por suspender sus operaciones para proteger a sus tripulaciones y pasajeros.

Asesinatos en Bogotá

Grabación será fundamental para esclarecer el asesinato de Harold Aroca: revela su última conversación

Miss Universo

La millonaria cifra que ganará Fátima Bosch Fernández, la nueva Miss Universo 2025

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy 22 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo