Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / sábado 23 de agosto de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
agosto 23 de 2025
04:56 p. m.
- Colegios, cultivos y hogares están rodeados por minas antipersona en el sur del Bolívar: cinco víctimas se registraron los últimos días
- VIDEO | Incendió dejó sin vida a un hombre en silla de ruedas y a sus mascotas en Medellín: no logró salir
- Nuevos rostros se suman a la lista de precandidatos a la presidencia: así se verían las consultas de izquierda y derecha