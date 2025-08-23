CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / sábado 23 de agosto de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

agosto 23 de 2025
04:56 p. m.
  • Colegios, cultivos y hogares están rodeados por minas antipersona en el sur del Bolívar: cinco víctimas se registraron los últimos días
  • VIDEO | Incendió dejó sin vida a un hombre en silla de ruedas y a sus mascotas en Medellín: no logró salir
  • Nuevos rostros se suman a la lista de precandidatos a la presidencia: así se verían las consultas de izquierda y derecha
Otras Noticias

Indígenas

Fallece joven Emberá en medio de hechos de violencia en asentamiento de Bogotá

El hecho, que se registró en la mañana de este sábado, está siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación.

Viral

Yana Karpova se sometió a cirugía estética y sorprendió con radical cambio: ¿Cómo quedó?

Yana Karpova sorprendió con radical cambio estético. Se realizó una cirugía y mostró el proceso en redes sociales.

Israel

Oposición en Israel llama a Netanyahu a formar gobierno temporal para liberar a los rehenes

James Rodríguez

El Club León habría tomado una decisión de ÚLTIMO MOMENTO con James Rodríguez: esto se filtró

Resultados lotería

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 23 de agosto de 2025