Emisión Noticias RCN 12:30 p. m. / sábado 23 de mayo de 2026

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mayo 23 de 2026
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  • La muerte de Yuliza Toloza desencadenó operativos contra centros estéticos irregulares en varias regiones del país. Desde diferentes ciudades están reportando cierres e investigaciones sobre varias 'clínicas de garaje'.
  • Cinco días completa bloqueada la vía a Buenaventura por comunidades dedicadas a la minería artesanal. Pese a una apertura parcial, el sector empresarial advierte pérdidas de más de $10.000 millones diarios.
  • 228.000 hombres del Ejército Nacional fueron desplegados en el marco del Plan Democracia, para garantizar la seguridad durante las elecciones del próximo domingo.
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