Emisión Noticias RCN 12:30 p. m. / sábado 23 de mayo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
mayo 23 de 2026
05:48 p. m.
05:48 p. m.
- La muerte de Yuliza Toloza desencadenó operativos contra centros estéticos irregulares en varias regiones del país. Desde diferentes ciudades están reportando cierres e investigaciones sobre varias 'clínicas de garaje'.
- Cinco días completa bloqueada la vía a Buenaventura por comunidades dedicadas a la minería artesanal. Pese a una apertura parcial, el sector empresarial advierte pérdidas de más de $10.000 millones diarios.
- 228.000 hombres del Ejército Nacional fueron desplegados en el marco del Plan Democracia, para garantizar la seguridad durante las elecciones del próximo domingo.