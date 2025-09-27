Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / sábado 27 de septiembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
septiembre 27 de 2025
06:18 p. m.
06:18 p. m.
- El presidente Gustavo Petro se quedó sin visa estadounidense. La noticia la confirmó el departamento de estado de ese país tras asegurar que la medida se da luego de que el presidente colombiano pidiera a los soldados americanos desobedecer las órdenes del presidente Trump.
- En Estados Unidos senadores de todos los frentes apoyaron la medida contra Petro. No obstante, en Colombia las opiniones se encuentran divididas.
- Recrudecen los ataques israelíes en la Franja de Gaza. En las últimas horas 48 personas fallecieron, entre ellos un periodista, y ya son más de 250 trabajadores de la prensa que perdieron la vida desde que inició la guerra.