CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / sábado 27 de septiembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

septiembre 27 de 2025
06:18 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • El presidente Gustavo Petro se quedó sin visa estadounidense. La noticia la confirmó el departamento de estado de ese país tras asegurar que la medida se da luego de que el presidente colombiano pidiera a los soldados americanos desobedecer las órdenes del presidente Trump.
  • En Estados Unidos senadores de todos los frentes apoyaron la medida contra Petro. No obstante, en Colombia las opiniones se encuentran divididas.
  • Recrudecen los ataques israelíes en la Franja de Gaza. En las últimas horas 48 personas fallecieron, entre ellos un periodista, y ya son más de 250 trabajadores de la prensa que perdieron la vida desde que inició la guerra.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / viernes 26 de septiembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / viernes 26 de septiembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / viernes 26 de septiembre de 2025

Otras Noticias

Radamel Falcao García

Falcao envió mensaje a Millonarios y le puso picante al superclásico contra Nacional

Falcao García le envió suerte a Millonarios para el superclásico de esta noche frente a Nacional.

Gustavo Petro

“Desvía la atención de la violencia que amenaza la vida de los colombianos”: precandidatos sobre conducta del presidente Petro en Nueva York

Precandidatos y líderes políticos rechazaron las declaraciones del mandatario colombiano, que provocaron la revocación de su visa.

Accidente aéreo

Reconocida aerolínea y fabricante aéreo serán juzgados por “homicidio involuntario” tras accidente que cobró la vida de 228 pasajeros

Viral

Carmen Villalobos alarmó a sus fans con fotografía con golpes en su cuerpo y moretones

Resultados lotería

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 27 de septiembre de 2025