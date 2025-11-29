CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / sábado 29 de noviembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

noviembre 29 de 2025
06:03 p. m.
  • Este es el panorama actual en los principales aeropuertos del país tras la más reciente alerta global por parte de Airbus.
  • Cayó alias Richard, el responsable del atentado con una moto cargada de explosivos en La Plata, Huila, en abril de este año.
  • Donald Trump lanzó una contundente advertencia sobre el espacio aéreo de Venezuela. El mandatario dijo a aerolíneas, pilotos y hasta narcotraficantes que debe considerarse como cerrado.
Otras Noticias

Luis Díaz

La Bundesliga y los medios alemanes se rinden ante Luis Díaz: fantásticos calificativos

Luis Díaz volvió a ser la gran figura del Bayern Múnich y la propia Bundesliga no escatimó en elogiar al guajiro.

Yina Calderón

Yina Calderón tuvo apasionada y acalorada noche en ‘La mansión de Luinny’

Yina Calderón se hizo viral luego de que las cámaras del reality la registraran teniendo relaciones con un participante.

Bucaramanga

Momentos de pánico tras tiroteo en centro comercial de Bucaramanga: un muerto y dos heridos

Venezuela

Venezuela responde a Trump: califica como “acto hostil y arbitrario” el anuncio sobre su espacio aéreo

Resultados lotería

Volvió a caer el acumulado: MiLoto entregó un nuevo premio millonario