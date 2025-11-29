Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / sábado 29 de noviembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 29 de 2025
06:03 p. m.
- Este es el panorama actual en los principales aeropuertos del país tras la más reciente alerta global por parte de Airbus.
- Cayó alias Richard, el responsable del atentado con una moto cargada de explosivos en La Plata, Huila, en abril de este año.
- Donald Trump lanzó una contundente advertencia sobre el espacio aéreo de Venezuela. El mandatario dijo a aerolíneas, pilotos y hasta narcotraficantes que debe considerarse como cerrado.