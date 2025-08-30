CANAL RCN
Emisiones Video

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / sábado 30 de agosto de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

agosto 30 de 2025
04:12 p. m.
  • Hay luto en Cajicá, Cundinamarca, tras el hallazgo sin vida de Valeria Afanador, la niña de 10 años que desapareció el pasado 12 de agosto.
  • Tras el caso de Valeria y cientos de niños que siguen desapareciendo en Colombia, diversos sectores preguntan qué pasó con la implementación de la alerta rosa en el país.
  • La Policía Nacional designó un grupo élite de 15 investigadores para esclarecer el caso de Valeria Afanador.
