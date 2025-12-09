CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / viernes 12 de septiembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

septiembre 12 de 2025
04:30 p. m.
  • La Fiscalía compulsó copias a un delegado de la Corte en la investigación contra el ministro de Minas, Edwin Palma. Hacen señalamientos de "connotación penal", por supuestos sobrecostos en la compra de suministros cuando estuvo de interventor en Air-e.
  • Bajo custodia permanece el presunto asesino de Charlie Kirk. Se trata de un joven universitario de 22 años, quien en sus redes sociales rechazaba el trabajo del activista.
  • El hombre a quien le habría explotado una papa bomba en la mano no sería estudiante de la Universidad Nacional. La vicerrectoría pide al Distrito reforzar la seguridad para evitar nuevos desmanes.
