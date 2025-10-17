Emisión Noticias RCN 12:30 p. m. / viernes 17 de octubre de 2025
Noticias RCN
octubre 17 de 2025
02:44 p. m.
02:44 p. m.
- Otra vez la Fuerza Pública fue víctima de una asonada. Al menos 300 personas en zona rural de Tumaco impidieron el traslado de un capturado; el Ejército denunció además que los uniformados fueron agredidos.
- Nada se sabe aún de las dos niñas secuestradas por las disidencias de las Farc en Cauca. Las menores de 14 y 15 años fueron reclutadas violentamente por el grupo ilegal que atacó a varios indígenas que intentaron rescatarlas.
- Temor entre los dragoneantes del Inpec de Barranquilla. Denuncian que las autoridades los han dejado solos en medio de las amenazas de grupos armados.