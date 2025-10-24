CANAL RCN
Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / viernes 24 de octubre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

octubre 24 de 2025
04:23 p. m.
  • El presidente Petro, la primera dama, el ministro del Interior y Nicolás Petro Burgos fueron incluidos en la Lista Clinton de Estados Unidos.
  • Las disidencias de alias Calarcá tenían un plan para atentar contra la gobernadora del Tolima desde hace meses. Seis presuntos delincuentes fueron identificados por la Fiscalía.
  • Se va el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, tras la polémica propuesta de convocar una constituyente. En su carta de renuncia habló del caso Uribe.
  • La gasolina y el ACPM suben $100 a partir de la medianoche de hoy.
