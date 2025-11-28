Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / viernes 28 de noviembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 28 de 2025
07:46 p. m.
- Cartagena reduce delitos con operativos urbanos y marítimos: autoridades refuerzan seguridad para el turismo
- Colombianos podrán identificarse como personas trans o no binarias en la cédula desde este viernes
- Ofrecen $200 millones de recompensa para capturar a los asesinos del coronel Rafael Granados