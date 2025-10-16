Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / jueves 16 de octubre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
octubre 16 de 2025
09:30 a. m.
- Rastros del robo a la Banda Sinfónica conducen hasta Kennedy: ofrecen millonaria recompensa
- VIDEO | Así atraparon a un joven vendedor de drogas en Bogotá: captura se vio desde el aire
- Este es el municipio colombiano que ha registrado más de cincuenta homicidios en el 2025