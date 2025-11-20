CANAL RCN
Emisiones Emisión 5:30 AM 05:30 a. m.

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / jueves 20 de noviembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

noviembre 20 de 2025
08:25 a. m.
  • Con un sentido mensaje a través de redes sociales, el cantante Giovanny Ayala expresó su angustia por la suerte de su hijo secuestrado ayer en la vía Popayán- Cali. El plagio ha sido atribuido a las disidencias de las Farc.
  • Este año se han reportado más de 300 secuestros de civiles en todo el país.
  • En Silvania, Cundinamarca, sigue la búsqueda de dos mujeres que fueron arrastradas por la creciente de una quebrada. Ayer fue encontrado el cuerpo de la joven de 16 años que también había desaparecido.
