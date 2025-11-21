CANAL RCN
Emisiones Emisión 5:30 AM 05:30 a. m.

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / jueves 20 de noviembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

noviembre 21 de 2025
10:07 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • El desgarrador relato del padre de una menor de 13 años reclutada por las disidencias, y que murió en el bombardeo de la fuerza pública en Guaviare.
  • Crece la angustia por el secuestro de Miguel Ayala, en la vía Popayán- Cali. Músicos exigen su liberación inmediata y las autoridades anunciaron medidas para prevenir nuevos casos.
  • Rescataron en Soacha, Cundinamarca, al alcalde de Chimichagua, Cesar, José David Rocha, quien había sido secuestrado por hombres armados.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / jueves 20 de noviembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / jueves 20 de noviembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / jueves 20 de noviembre de 2025

Otras Noticias

Viral

Altafulla sorprende al aparecer con la mujer del video viral en redes: ¿de quién se trata?

El barranquillero impactó a sus fanáticos al aparecer en compañía de la mujer que protagonizó el video viral.

Universidad Nacional

Procuraduría hará seguimiento a la crisis de la UNAL por designación de su director

La Procuraduría anunció que iniciará un seguimiento preventivo para garantizar el cumplimiento de las órdenes impartidas por el Consejo de Estado tras anular la designación de Leopoldo Múnera.

Bayern Múnich

¿Cuántos partidos se perderá Luis Díaz en Champions? DT del Bayern habló de la sanción

Venezuela

¿Puede el cogobierno planteado por Petro evitar que continúe el régimen de Maduro en Venezuela?

Dólar

Precio del dólar en Colombia cambió la tendencia y se disparó este 21 de noviembre