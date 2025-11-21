Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / jueves 20 de noviembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
noviembre 21 de 2025
10:07 a. m.
- El desgarrador relato del padre de una menor de 13 años reclutada por las disidencias, y que murió en el bombardeo de la fuerza pública en Guaviare.
- Crece la angustia por el secuestro de Miguel Ayala, en la vía Popayán- Cali. Músicos exigen su liberación inmediata y las autoridades anunciaron medidas para prevenir nuevos casos.
- Rescataron en Soacha, Cundinamarca, al alcalde de Chimichagua, Cesar, José David Rocha, quien había sido secuestrado por hombres armados.