Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / jueves 23 de octubre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
octubre 23 de 2025
08:01 a. m.
- Estados Unidos bombardeó dos lanchas en el Pacífico, que al parecer transportaban droga. Cinco personas murieron. Al tiempo se escala el lenguaje entre el gobierno de Estados Unidos y Petro.
- Sigue la búsqueda de Nelson Ocampo, alias El Diablo, quien se fugó de la cárcel de máxima seguridad de Cómbita. El hombre pagaba condena por el crimen de la patrullera Paula Ortega.
- Con banderas blancas los habitantes de Puerto Rondón, en Arauca, evitan volverse blanco de los grupos armados que se enfrentan por el control del narcotráfico.