Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / jueves 25 de septiembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
septiembre 25 de 2025
10:03 a. m.
10:03 a. m.
- Desgarrador: reconocido joven futbolista de Bucaramanga murió por un presunto caso de dengue
- Docente abandonó su pueblo en Antioquia tras ser víctima de atentado: se despidió con chaleco antibalas
- Videos | Habitantes de Cúcuta registraron los momentos de angustia tras sismos con epicentro en Venezuela
- Atacan con explosivos al vehículo del director regional del Inpec en Cali