Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / jueves 25 de septiembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

septiembre 25 de 2025
10:03 a. m.
  • Desgarrador: reconocido joven futbolista de Bucaramanga murió por un presunto caso de dengue
  • Docente abandonó su pueblo en Antioquia tras ser víctima de atentado: se despidió con chaleco antibalas
  • Videos | Habitantes de Cúcuta registraron los momentos de angustia tras sismos con epicentro en Venezuela
  • Atacan con explosivos al vehículo del director regional del Inpec en Cali
Otras Noticias

Cárcel La Picota

Policía desmanteló red que extorsionaba desde La Picota: ofrecían servicios sexuales fraudulentos

El operativo incluyó allanamientos en Soacha, Neiva y Medellín.

Clásico RCN

🔴 EN VIVO 🔴 Etapa 6 del Clásico RCN 2025, hoy jueves 25 de septiembre: sígala en directo

Siga EN VIVO la etapa 6 del Clásico RCN 2025 este 25 de septiembre.

Elon Musk

Errol Musk, padre de Elon Musk, es acusado de abusar a cinco de sus hijos e hijastros

Inteligencia Artificial

Consejos clave de Isaac Castejón para CEOs que quieren implementar inteligencia artificial

Dólar

¡Nuevo giro inesperado en el precio del dólar hoy 25 de septiembre de 2025! Así se está cotizando