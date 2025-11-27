CANAL RCN
Emisiones Emisión 5:30 AM 05:30 a. m.

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / jueves 27 de noviembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

noviembre 27 de 2025
10:35 a. m.
  • En un vehículo al interior del Cantón Norte de Bogotá fueron hallados los cuerpos de un capitán y una teniente del Ejército. Se indaga un posible problema de carácter personal.
  • Autoridades descubrieron un centro de entrenamiento de menores de las Autodefensas Unidas de Nariño.
  • Alerta amarilla por el aumento de actividad del volcán Puracé en Cauca. Hay acceso restringido a la zona.
