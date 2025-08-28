CANAL RCN
Emisiones Video

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / jueves 28 de agosto de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

agosto 28 de 2025
09:00 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Cuatro días cumplen secuestrados los 33 militares en El Retorno, Guaviare. Hoy llegará una comisión del Ministerio del Interior y de la Oficina del Alto Comisionado de Paz para negociar su liberación.
  • Antioquia se viste de blanco y verde para homenajear a los 13 policías asesinados en Amalfi, en un acto de gratitud, respeto y reconocimiento al valor de quienes dieron su vida por el país.
  • Un dibujo es la nueva pista que tienen los investigadores en la desaparición de Valeria Afanador. La niña lo habría pintado días antes.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / miércoles 27 de agosto de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / miércoles 27 de agosto de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / miércoles 27 de agosto de 2025

Otras Noticias

Dólar

Dólar en Colombia hoy 28 de agosto: así abrió la divisa y esta es la TRM

El dólar en Colombia volvió a moverse este jueves 28 de agosto de 2025 y generó atención en los mercados.

San Andrés

Hotel Portobelo respondió a resultados de la autopsia a la familia muerta en sus habitaciones en San Andrés

Una pareja y su hijo de tan solo cuatro años murieron en el interior de la habitación 404 del Hotel Portobello Convention de la que pidieron cambio y les fue autorizado.

Viral

Feid impacta a sus fanáticos al aparecer en el barrio Manrique en Medellín

Jhon Durán

Mourinho estalla contra Jhon Durán tras partido de Champions: "Tiene problemas"

Redes sociales

Estrella de TikTok falleció a sus 28 años tras luchar contra una complicada enfermedad