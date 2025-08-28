Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / jueves 28 de agosto de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
agosto 28 de 2025
09:00 a. m.
09:00 a. m.
- Cuatro días cumplen secuestrados los 33 militares en El Retorno, Guaviare. Hoy llegará una comisión del Ministerio del Interior y de la Oficina del Alto Comisionado de Paz para negociar su liberación.
- Antioquia se viste de blanco y verde para homenajear a los 13 policías asesinados en Amalfi, en un acto de gratitud, respeto y reconocimiento al valor de quienes dieron su vida por el país.
- Un dibujo es la nueva pista que tienen los investigadores en la desaparición de Valeria Afanador. La niña lo habría pintado días antes.