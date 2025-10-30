CANAL RCN
Emisiones Emisión 5:30 AM 05:30 a. m.

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / jueves 30 de octubre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

octubre 30 de 2025
08:20 a. m.
  • Bogotá reforzó la seguridad para el puente de Halloween. Habrá restricciones en la movilidad de motos y controles nocturnos en las principales vías de la ciudad.
  • Una madre clama por ayuda luego de que su expareja retuviera a su hijo de 6 años en Alemania. Lleva 2 meses sin hablar con él.
  • Un presunto agresor sexual de una bebé de 1 año fue dejado en libertad en Barranquilla, por la falta de un procedimiento de captura formal.
Otras Noticias

Finanzas personales

Transacciones de Bre-B siguen creciendo en gran medida: estas son las millonarias cifras

En solo dos semanas el sistema supera los 34 millones de transacciones y marca un antes y un después para comercios y usuarios.

Cali

Descubren un nuevo plan criminal para atentar contra la Fuerza Pública en Cali: ¿en qué consistía?

Además, fue capturado alias Ramiro, señalado de participar en varios ataques terroristas en Cali.

Yina Calderón

Yina Calderón tuvo intensa pelea en el reality internacional en el que está y la producción tuvo que pronunciarse

Estados Unidos

EE.UU. fortalece las reglas migratorias: así funcionarán las leyes de deportación

Jorge Carrascal

Jorge Carrascal, a la final de la Copa Libertadores: ¿cuándo se define el título?