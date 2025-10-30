Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / jueves 30 de octubre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
octubre 30 de 2025
08:20 a. m.
08:20 a. m.
- Bogotá reforzó la seguridad para el puente de Halloween. Habrá restricciones en la movilidad de motos y controles nocturnos en las principales vías de la ciudad.
- Una madre clama por ayuda luego de que su expareja retuviera a su hijo de 6 años en Alemania. Lleva 2 meses sin hablar con él.
- Un presunto agresor sexual de una bebé de 1 año fue dejado en libertad en Barranquilla, por la falta de un procedimiento de captura formal.