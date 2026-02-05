Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / jueves 5 de febrero de 2026
Noticias RCN
febrero 05 de 2026
- Damnificados de zonas rurales aisladas llegan a Montería tras perderlo todo por las inundaciones. Son 22 los municipios de Córdoba en emergencia.
- En Santa Marta 21 barrios resultaron afectados por diferentes inundaciones y deslizamientos. Ya se cumplieron las exequias de las tres personas que perdieron la vida tras una avalancha.
- La Cruz Roja Colombiana inicia la recepción de ayudas humanitarias para apoyar a las familias de seis departamentos afectados por las lluvias.
- Avanza el día sin carro y sin moto en Bogotá. No podrán circular vehículos particulares hasta 9 p.m.
- Informe del Comité de Seguimiento a la Comisión de la Verdad revela que en 2025 se triplicaron el desplazamiento y el confinamiento en Colombia. Fueron 365 ataques a misiones médicas.