Emisión 5:30 AM 05:30 a. m.

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / lunes 1 de diciembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

diciembre 01 de 2025
09:17 a. m.
  • En Puracé, Cauca, permanecen en alerta los habitantes de la vereda Río Negro por la caída de ceniza el volcán.
  • Afectaciones por lluvias en La Calera y Viotá, Cundinamarca. Una persona está desaparecida.
  • Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco serán imputados por su presunta participación en el entramado de corrupción de la UNGRD.
