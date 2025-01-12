Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / lunes 1 de diciembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
diciembre 01 de 2025
09:17 a. m.
09:17 a. m.
- En Puracé, Cauca, permanecen en alerta los habitantes de la vereda Río Negro por la caída de ceniza el volcán.
- Afectaciones por lluvias en La Calera y Viotá, Cundinamarca. Una persona está desaparecida.
- Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco serán imputados por su presunta participación en el entramado de corrupción de la UNGRD.