Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / lunes 20 de octubre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
octubre 20 de 2025
08:33 a. m.
- Crisis diplomática entre Estados Unidos y Colombia. El presidente Donald Trump confirmó la imposición de nuevos aranceles y el retiro de ayudas al país. Hoy se conocerán detalles de las sanciones.
- Fueron dados de alta tres de los cuatro policías heridos durante los disturbios en inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. Los uniformados fueron atacados con flechas y bengalas.
- La Federación de Víctimas de las Farc le pidió investigar qué pasó con los millonarios bienes del antiguo grupo armado. Más de 13 billones de pesos, que debían destinarse a la reparación de las víctimas, habrían quedado en manos de exintegrantes de las Farc.