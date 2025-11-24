Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / lunes 24 de noviembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 24 de 2025
12:32 p. m.
- En Yarumal, Antioquia, fueron rescatados 17 niños que estaban bajo poder de una secta judía ortodoxa. Se habla de presunto secuestro, trata de personas y explotación sexual infantil.
- Una joven en Medellín conoció a un hombre en una discoteca, la engañó y la mantuvo 11 días secuestrada en Ecuador.
- Sigue la búsqueda de Miguel Ayala y su mánager, secuestrados hace seis días en el norte del Cauca. Ningún grupo se ha adjudicado el crimen.