CANAL RCN
Emisiones Emisión 5:30 AM 05:30 a. m.

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / lunes 24 de noviembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

noviembre 24 de 2025
12:32 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • En Yarumal, Antioquia, fueron rescatados 17 niños que estaban bajo poder de una secta judía ortodoxa. Se habla de presunto secuestro, trata de personas y explotación sexual infantil.
  • Una joven en Medellín conoció a un hombre en una discoteca, la engañó y la mantuvo 11 días secuestrada en Ecuador.
  • Sigue la búsqueda de Miguel Ayala y su mánager, secuestrados hace seis días en el norte del Cauca. Ningún grupo se ha adjudicado el crimen.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / domingo 23 de noviembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 23 de noviembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / sábado 22 de noviembre de 2025

Otras Noticias

Miss Universo

Fátima Bosch, la Miss Universe 2025, se pronunció en medio de la gran polémica que hay por su triunfo: esto dijo

Tras el triunfo que está en el ojo del huracán, Fátima Bosch rompió el silencio en las redes sociales. Este fue su mensaje.

Secuestros

Mujer fue secuestrada por un hombre que conoció en una discoteca de Medellín: fue llevada hasta Ecuador

Lo que comenzó como un encuentro en una discoteca terminó en una pesadilla en Ecuador.

Salario mínimo

Esto le costaría cada empleado a una empresa si el salario mínimo sube más del 10%

América de Cali

Fin de la polémica: revelaron video que muestra la validez del gol de Junior frente a América

España

Aerolíneas dejarán de volar a Venezuela tras la designación del Cartel de los Soles de EE. UU.