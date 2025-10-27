Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / lunes 27 de octubre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
octubre 27 de 2025
08:21 a. m.
- Con más de dos millones y medio de votos, el Pacto Histórico eligió a su candidato presidencial. Iván Cepeda logró la mayoría de votos en una jornada que definió el rumbo de las elecciones para la izquierda en 2026.
- El Metro de Medellín restableció el servicio en la línea A, tras la contingencia por un socavón registrado entre las estaciones Poblado y Aguacatala.
- Noticias RCN conoció el informe rendido por funcionarios del Inpec en la cárcel de Cómbita, de donde se fugó alias el Diablo, responsable de asesinar una patrullera de la Policía.