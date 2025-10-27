CANAL RCN
Emisiones Emisión 5:30 AM 05:30 a. m.

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / lunes 27 de octubre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

octubre 27 de 2025
08:21 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Con más de dos millones y medio de votos, el Pacto Histórico eligió a su candidato presidencial. Iván Cepeda logró la mayoría de votos en una jornada que definió el rumbo de las elecciones para la izquierda en 2026.
  • El Metro de Medellín restableció el servicio en la línea A, tras la contingencia por un socavón registrado entre las estaciones Poblado y Aguacatala.
  • Noticias RCN conoció el informe rendido por funcionarios del Inpec en la cárcel de Cómbita, de donde se fugó alias el Diablo, responsable de asesinar una patrullera de la Policía.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / Domingo 26 de octubre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / Domingo 26 de octubre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / Sábado 25 de octubre de 2025

Otras Noticias

Viral

Mesera que fue golpeada por un ataque de celos rompió el silencio y mostró pruebas

La mujer habló tras el violento episodio que se viralizó en redes y reveló las pruebas con las que busca justicia: “No soy la amante de nadie, solo cumplía con mi trabajo”.

Dian

DIAN dio a conocer noticia importante a colombianos que declararon renta: esto deben saber

La entidad confirmó cómo será el proceso para la devolución de saldo.

Liga BetPlay

¿Quiénes clasificarán a los cuadrangulares de la Liga BetPlay según la IA?

Huracanes

Huracán Melissa sube a categoría 5 y amenaza con golpear con fuerza a Jamaica

Accidente de tránsito

Conductor que arrolló a contratistas del Metro de Medellín dio positivo en la prueba de alcoholemia