CANAL RCN
Emisiones Emisión 5:30 AM 05:30 a. m.

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / lunes 29 de septiembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

septiembre 29 de 2025
07:53 a. m.
  • Grave crisis humanitaria golpea el Bajo Cauca Antioqueño con la llegada de 128 campesinos desplazados a Tarazá. La comunidad huye no solo de los enfrentamientos armados, sino del terror silencioso de las minas antipersona.
  • La JEP confirmó la responsabilidad de militares en el asesinato de un campesino en San Agustín, Huila. El hecho ocurrió en noviembre de 2006 y hace parte del expediente de falsos positivos.
  • Gran expectativa ante la reunión del presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.
