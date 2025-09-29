Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / lunes 29 de septiembre de 2025
Noticias RCN
septiembre 29 de 2025
- Grave crisis humanitaria golpea el Bajo Cauca Antioqueño con la llegada de 128 campesinos desplazados a Tarazá. La comunidad huye no solo de los enfrentamientos armados, sino del terror silencioso de las minas antipersona.
- La JEP confirmó la responsabilidad de militares en el asesinato de un campesino en San Agustín, Huila. El hecho ocurrió en noviembre de 2006 y hace parte del expediente de falsos positivos.
- Gran expectativa ante la reunión del presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.