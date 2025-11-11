CANAL RCN
Emisiones Emisión 5:30 AM 05:30 a. m.

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / martes 11 de noviembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

noviembre 11 de 2025
08:50 a. m.
  • A un milagro se aferra la familia de Karol y Juan, los dos menores que permanecen en delicado estado de salud tras ser atropellados por un taxista en estado de embriaguez en Bogotá. El hombre fue enviado a la cárcel.
  • Para la Fiscalía no existe duda de que Ricardo González asesinó sin motivo alguno a Jaime Esteban Moreno. Incluso precisó que hubo un plan para el ataque.
  • Crece la preocupación por el aumento de los secuestros en el país, este año han sido secuestrados 304 civiles. Autoridades y organizaciones sociales piden medidas urgentes.
  • Jóvenes armados con cuchillos irrumpieron en una iglesia del barrio Timiza, en el sur de Bogotá. Cinco menores fueron aprehendidos por las autoridades.
  • Tragedia en Vaupés, cuatro personas murieron entre ellas tres funcionarios de la Registraduría al precipitarse a tierra la avioneta en la que viajaban. Los ocupantes cumplían una misión de inscripción de cédulas.
