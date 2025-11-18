CANAL RCN
Emisiones Emisión 5:30 AM 05:30 a. m.

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / martes 18 de noviembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

noviembre 18 de 2025
09:00 a. m.
  • Un muerto y tres desaparecidos en Silvania por el desbordamiento de una quebrada. Organismos de socorro trabajan para ayudar a los damnificados.
  • Crece la polémica por bombardeos en los que han muerto menores de edad. Medicina Legal confirmó que son 15 las víctimas.
  • Cinco uniformados liberados por el ELN están a la espera de reencontrarse con sus familias.

 

