Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / martes 18 de noviembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 18 de 2025
09:00 a. m.
- Un muerto y tres desaparecidos en Silvania por el desbordamiento de una quebrada. Organismos de socorro trabajan para ayudar a los damnificados.
- Crece la polémica por bombardeos en los que han muerto menores de edad. Medicina Legal confirmó que son 15 las víctimas.
- Cinco uniformados liberados por el ELN están a la espera de reencontrarse con sus familias.