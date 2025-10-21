CANAL RCN
Emisiones Emisión 5:30 AM 05:30 a. m.

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / martes 21 de octubre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

octubre 21 de 2025
07:49 a. m.
  • Hablamos de la tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos. En medio de esta nueva crisis con Washington el presidente Gustavo Petro sostuvo una cumbre urgente en la Casa de Nariño con el representante de Negocios de Estados Unidos, John Mcnamara.
  • Una escena de terror se vivió en la autopista sur Entre Bogotá y Soacha. Dos delincuentes, uno de ellos disfrazado de vigilante, atracaron a los pasajeros de un bus intermunicipal y lo hicieron armados con un enorme cuchillo.
  • El Tribunal Superior de Bogotá leerá hoy la sentencia de segunda instancia en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El exmandatario fue condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno a testigo.
Otras Noticias

Donald Trump

Trump dice que está preparando ataques contra el narcotráfico en tierra

Luego de haber realizado el primer ataque contra una embarcación en el Pacífico, la administración Trump dijo que es hora de perseguir a los cárteles por tierra.

Brasil

Colombiano aprendió a utilizar las redes sociales para encontrar a su hijo perdido en Brasil

La última vez que supieron algo de Samuel se encontraba en la ciudad de Foz de Iguazú, en las fronteras con Argentina y Paraguay.

Masterchef Celebrity Colombia

¡Lágrimas y conmoción en MasterChef Celebrity Colombia 2025! Este fue el nuevo participante eliminado

Invima

Invima alerta por reconocido desinfectante falsificado que podría poner en riesgo la salud

Copa BetPlay

¿Cuándo se jugarán los clásicos entre Atlético Nacional y América de Cali en semifinales de Copa BetPlay?