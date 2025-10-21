Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / martes 21 de octubre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
octubre 21 de 2025
07:49 a. m.
07:49 a. m.
- Hablamos de la tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos. En medio de esta nueva crisis con Washington el presidente Gustavo Petro sostuvo una cumbre urgente en la Casa de Nariño con el representante de Negocios de Estados Unidos, John Mcnamara.
- Una escena de terror se vivió en la autopista sur Entre Bogotá y Soacha. Dos delincuentes, uno de ellos disfrazado de vigilante, atracaron a los pasajeros de un bus intermunicipal y lo hicieron armados con un enorme cuchillo.
- El Tribunal Superior de Bogotá leerá hoy la sentencia de segunda instancia en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El exmandatario fue condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno a testigo.