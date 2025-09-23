CANAL RCN
Emisiones Emisión 5:30 AM 05:30 a. m.

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / martes 23 de septiembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

septiembre 23 de 2025
10:01 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • De la delincuencia a la superación: las segundas oportunidades de dos jóvenes en Colombia
  • Fiscalía revela cronología clave en el asesinato de Jorge Hernando Uribe
  • Docente pensionado de 66 años drogaba a un menor para presuntamente abusarlo
  • Fiscalía desiste de nombrar fiscal de apoyo en el caso Nicolás Petro tras carta de Lucy Laborde
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / lunes 22 de septiembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / lunes 22 de septiembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / lunes 22 de septiembre de 2025

Otras Noticias

Artistas

Familias colombianas claman justicia tras hallazgo de músicos asesinados en Ciudad de México

La prima de Reggio Clown expresó su desconcierto y lo recordó como "una persona muy respetuosa, no se metía con nadie".

Aida Victoria Merlano

VIDEO | Pareja de Aida Victoria Merlano aparece “despechado” y enciende rumores de separación

A través de redes sociales, circula un video de la pareja de Aida Victoria Merlano cantando canciones de despecho.

Independiente Santa Fe

Santa Fe confirmó el futuro de Jorge Bava por medio de una rueda de prensa

Dólar

Precio del dólar hoy 23 de septiembre: ¡Cayó al nivel más bajo en más de un año!

Viral

Murió reconocida influencer a sus 27 años tras luchar contra el cáncer: esto se sabe