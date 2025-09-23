Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / martes 23 de septiembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
septiembre 23 de 2025
10:01 a. m.
- De la delincuencia a la superación: las segundas oportunidades de dos jóvenes en Colombia
- Fiscalía revela cronología clave en el asesinato de Jorge Hernando Uribe
- Docente pensionado de 66 años drogaba a un menor para presuntamente abusarlo
- Fiscalía desiste de nombrar fiscal de apoyo en el caso Nicolás Petro tras carta de Lucy Laborde