Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / martes 26 de agosto de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

agosto 26 de 2025
08:38 a. m.
  • En medio de la crisis de orden público en el país, crecen las amenazas contra mandatarios y líderes políticos. El ELN y las disidencias de las Farc son las principales gestoras de estas intimidaciones.
  • En medio del dolor, Cali se unió en una nueva jornada para acompañar a las víctimas, rechazar la violencia y enviar un mensaje de esperanza y resiliencia.
  • Este año se han reportado 635 menores desaparecidos en el país. La ley Sara Sofía, aprobada en el Congreso, espera la respuesta de la Corte Constitucional para ser sancionada.
Otras Noticias

UNGRD

Esta sería la razón por la que juez negó preacuerdo a Luis Carlos Barreto en el caso UNGRD

El exsubdirector de la UNGRD fue quien reveló la participación de César Manrique en el entramado de corrupción de los carrotanques para La Guajira.

Dólar

Precio del dólar sufrió cambio en Colombia hoy 26 de agosto de 2025: así abrió la jornada

El dólar en Colombia volvió a moverse este martes 26 de agosto de 2025 y genera atención en los mercados.

Karol G

¿Se aproxima el tour?: Karol G comparte detalles de sus exhaustivos ensayos musicales

Selección Colombia

Bolivia quiere hacer historia y sorprendió con listado de convocados para enfrentar a Colombia en eliminatorias

Estados Unidos

Así es el poderoso submarino que envió Estados Unidos a las costas de Venezuela: video