Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / martes 26 de agosto de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
agosto 26 de 2025
08:38 a. m.
- En medio de la crisis de orden público en el país, crecen las amenazas contra mandatarios y líderes políticos. El ELN y las disidencias de las Farc son las principales gestoras de estas intimidaciones.
- En medio del dolor, Cali se unió en una nueva jornada para acompañar a las víctimas, rechazar la violencia y enviar un mensaje de esperanza y resiliencia.
- Este año se han reportado 635 menores desaparecidos en el país. La ley Sara Sofía, aprobada en el Congreso, espera la respuesta de la Corte Constitucional para ser sancionada.