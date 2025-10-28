Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / martes 28 de octubre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
octubre 28 de 2025
- Captura clave en el caso de Miguel Uribe Turbay. Fue detenido en Meta el enlace entre los determinadores del crimen y el grupo de sicarios. El hombre ya había pagado condena por tráfico de armas.
- Aumenta la incertidumbre para la familia de los policías y funcionarios del CTI secuestrados por el ELN en Arauca.
- Comunidad y Policía rescataron a un bebé de 10 meses y a su mamá, quienes cayeron al río Bogotá en la localidad de Suba.