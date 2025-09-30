CANAL RCN
Emisiones Emisión 5:30 AM 05:30 a. m.

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / martes 30 de septiembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

septiembre 30 de 2025
08:17 a. m.
  • La crisis económica en los llanos orientales se agrava. Las autoridades en Villavicencio confirman pérdidas que ya superan los 800.000 millones de pesos y sectores como el turismo, la gastronomía y hotelería están devastados, con ocupaciones que apenas alcanzan el 25%.
  • El cuerpo del cantante Bayron Sánchez, asesinado en México, llega hoy a Colombia. Noticias RCN conversó con Stefanía Agudelo quien pide justicia en este caso y que la muerte de su hermano no quede impune.
  • En el popular sector de El Boliche, el licor ilegal conocido como Cococho sigue cobrando vidas. Rafael de Alva, un comerciante de la zona, fue otra de las víctimas fatales tras consumir esta bebida al inicio de su jornada laboral.
Otras Noticias

Cárceles en Colombia

Video revela fiesta de amor y amistad con licor y música dentro de la cárcel El Bosque en Barranquilla

La Procuraduría ya indagación previa contra los funcionarios de la penitenciaría de Barranquilla.

Estados Unidos

Mujer perdió sus brazos y piernas tras ser víctima de brutal ataque un pitbull en EE. UU.

El perro la atacó cuando ella estaba haciendo un recorrido en bicicleta junto a su novio.

Fútbol internacional

Desgarrador: arquero falleció tras un grave choque con un rival

SOAT

Estas son las motos a las que podría incrementarle el valor del SOAT tras propuesta

Aida Victoria Merlano

"Te voy a echar de mi casa": viral video de Aida Victoria Merlano tras su ruptura con Juan David Tejada