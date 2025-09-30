Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / martes 30 de septiembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
septiembre 30 de 2025
- La crisis económica en los llanos orientales se agrava. Las autoridades en Villavicencio confirman pérdidas que ya superan los 800.000 millones de pesos y sectores como el turismo, la gastronomía y hotelería están devastados, con ocupaciones que apenas alcanzan el 25%.
- El cuerpo del cantante Bayron Sánchez, asesinado en México, llega hoy a Colombia. Noticias RCN conversó con Stefanía Agudelo quien pide justicia en este caso y que la muerte de su hermano no quede impune.
- En el popular sector de El Boliche, el licor ilegal conocido como Cococho sigue cobrando vidas. Rafael de Alva, un comerciante de la zona, fue otra de las víctimas fatales tras consumir esta bebida al inicio de su jornada laboral.