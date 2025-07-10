Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / martes 7 de octubre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
octubre 07 de 2025
08:24 a. m.
- Pacientes diabéticos no reciben medicinas desde hace meses y temen por su vida. Le piden soluciones al gobierno.
- Mujer fue condenada a 13 años de prisión por captar a jóvenes colombianas con fines de explotación sexual en Italia.
- Intensa búsqueda del soldado Juan Manuel Martelos, quien desapareció luego de que el bote en el que iba naufragara en Nariño.