CANAL RCN
Emisiones Emisión 5:30 AM 05:30 a. m.

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / martes 7 de octubre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

octubre 07 de 2025
08:24 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Pacientes diabéticos no reciben medicinas desde hace meses y temen por su vida. Le piden soluciones al gobierno.
  • Mujer fue condenada a 13 años de prisión por captar a jóvenes colombianas con fines de explotación sexual en Italia.
  • Intensa búsqueda del soldado Juan Manuel Martelos, quien desapareció luego de que el bote en el que iba naufragara en Nariño.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / lunes 6 de octubre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / lunes 6 de octubre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 5:30 p.m. / lunes 6 de octubre de 2025

Otras Noticias

Medicamentos

Crisis en el sistema de salud: Pacientes diabéticos luchan por acceso a medicamentos e insumos vitales

Miles de colombianos con diabetes enfrentan graves dificultades para obtener insulina, citas médicas y otros tratamientos esenciales. La situación afecta a pacientes de todas las edades.

La casa de los famosos

¿Cuándo empiezan las votaciones para elegir a los habitantes de La casa de los famosos Colombia?

¿Cuándo?, ¿dónde? y ¿cómo?. Aquí le contamos todos los detalles sobre las votaciones de La casa de los famosos Colombia.

California

Alpinista de 23 años cae de acantilado mientras transmitía en vivo desde TikTok en California

Bogotá

Personería de Bogotá alerta sobre aumento en incautación de armas de fuego

Liverpool FC

Daniel Sturridge reconoce el error del Liverpool: “Desde que se fue Luis Díaz, perdimos intensidad”