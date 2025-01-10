Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / miércoles 1 de octubre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
octubre 01 de 2025
08:09 a. m.
08:09 a. m.
- En Mosquera, Cundinamarca, una fuga de gas dejó 37 personas intoxicadas y 400 debieron ser evacuadas.
- 53 días de angustia para la familia de Ayelén Sofía Páez. La menor de 16 años desapareció en Chapinero en Bogotá y fue vista por última vez en Kennedy. Su familia implora ayuda para encontrarla.
- Se levantó el bloque que por 36 horas mantuvieron los transportadores en Naranjal. En Guayabetal la protesta de la comunidad también fue levantada.