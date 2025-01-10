CANAL RCN
Emisiones Emisión 5:30 AM 05:30 a. m.

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / miércoles 1 de octubre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

octubre 01 de 2025
08:09 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • En Mosquera, Cundinamarca, una fuga de gas dejó 37 personas intoxicadas y 400 debieron ser evacuadas.
  • 53 días de angustia para la familia de Ayelén Sofía Páez. La menor de 16 años desapareció en Chapinero en Bogotá y fue vista por última vez en Kennedy. Su familia implora ayuda para encontrarla.
  • Se levantó el bloque que por 36 horas mantuvieron los transportadores en Naranjal. En Guayabetal la protesta de la comunidad también fue levantada.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / martes 30 de septiembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / martes 30 de septiembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / martes 30 de septiembre de 2025

Otras Noticias

Artistas

¿B-King y Regio Clown estaban en malos pasos? El mejor amigo del DJ respondió

Rogelio Mastracci, el mejor amigo de Regio Clown, respondió la pregunta en medio de un en vivo. ¿Qué dijo?

Corte Constitucional

Ultimátum de la Corte Constitucional al Ministerio de Salud para depurar la cartera vencida

Noticias RCN conoció un auto en el que el alto tribunal ordena depurar cuanto antes la cartera vencida.

Superintendencia Financiera

Compras con tarjeta de crédito darán 'respiro' al bolsillo de los colombianos: así será la tasa de usura en octubre

FC Barcelona

Barcelona vs. PSG: ¿dónde y a qué hora ver este miércoles la Champions League?

La casa de los famosos

Valentino Lázaro arremete contra Altafulla y revela detalles de la ruptura con Karina: “Deja de hacerte la víctima”