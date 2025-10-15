CANAL RCN
Emisiones Emisión 5:30 AM 05:30 a. m.

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / miércoles 15 de octubre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

octubre 15 de 2025
11:28 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Ya había conocimiento del plan para atentar contra el contralor, Paloma Valencia y Catherine Juvinao: ¿qué se sabía?
  • ¿Qué vendrá para la consulta del Pacto Histórico tras decisión del CNE?
  • VIDEO | Con papas explosivas encapuchados incendiaron varias oficinas en la Universidad del Atlántico
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p. m. / martes 14 de octubre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / martes 14 de octubre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / lunes 13 de octubre de 2025

Otras Noticias

Gobierno Nacional

'Larry Changa' fue designado por el Tren de Aragua como vocero para dialogar con el Gobierno

El abogado del cabecilla del Tren de Aragua anunció la designación a través de un video compartido en X.

Artistas

¡Cartel definido! Estos son los artistas que estarán en el Megaland Music Fest 2025

Ya se dieron a conocer los diez artistas de primer nivel que estarán en el Megaland Music Fest 2025. Descubra quiénes son.

Atlético Nacional

A Nacional le anularon el gol del año en el FPC: tremenda anotación de Andrés Sarmiento

Gaza

Rebecca González relató los duros días de cautiverio de su esposo, Elkana Bohbot

Superintendencia de Industria y Comercio

La práctica por la que la SIC está investigando a los operadores móviles más importantes de Colombia