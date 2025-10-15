Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / miércoles 15 de octubre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
octubre 15 de 2025
11:28 a. m.
- Ya había conocimiento del plan para atentar contra el contralor, Paloma Valencia y Catherine Juvinao: ¿qué se sabía?
- ¿Qué vendrá para la consulta del Pacto Histórico tras decisión del CNE?
- VIDEO | Con papas explosivas encapuchados incendiaron varias oficinas en la Universidad del Atlántico