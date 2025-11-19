Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / miércoles 19 de noviembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 19 de 2025
08:50 a. m.
- Continúa la búsqueda de los tres desaparecidos tras el desbordamiento de una quebrada en Silvania, Cundinamarca.
- Las fuertes lluvias siguen generando emergencias en varias regiones del país. Deslizamientos y desbordamientos mantienen en alerta a Tolima, Bolívar, Santander y Nariño.
- Sigue la polémica por los bombardeos contra campamentos de las disidencias de las Farc en los que murieron 15 menores. Fiscalía y Procuraduría piden explicaciones y tratan de establecer responsabilidades disciplinarias de algunos funcionarios.