Emisiones Emisión 5:30 AM 05:30 a. m.

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / miércoles 22 de octubre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

octubre 22 de 2025
08:06 a. m.
  • Reaccionó el expresidente Álvaro Uribe a la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que lo absolvió por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Aseguró que se trata de un paso más hacia la verdad y reiteró que siempre ha actuado con transparencia.
  • Familia de patrullera de la Policía que fue asesinada por robarle su arma de dotación exige justicia. Su asesino se fugó hace tres días de la cárcel de máxima seguridad de Cómbita.
  • La Secretaría de Movilidad comenzó la caza de infractores del carril preferencial de la carrera 13 en Bogotá.
