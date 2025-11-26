CANAL RCN
Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / miércoles 26 de noviembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

noviembre 26 de 2025
10:46 a. m.
  • Autoridades analizan nuevos videos que involucran a siete integrantes de la banda del 'carro rojo', dedicada al robo de vehículos. Hay por lo menos 20 denuncias.
  • En por lo menos cuatro veredas de Tibú hay 800 niños que no han podido regresar a clases por cuenta de la desbordada crisis humanitaria.
  • Fue liberado el esposo de la secretaria de Gobierno de Miranda, Cauca, luego de ser secuestrado el pasado 1 de noviembre.
