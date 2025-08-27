CANAL RCN
Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / miércoles 27 de agosto de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

agosto 27 de 2025
09:24 a. m.
  • Tres días completan secuestrados los 33 militares en El Retorno, Guaviare. El plagio se produjo tras una operación contra las disidencias de las Farc, en la que murieron 10 guerrilleros.
  • Se entregó a las autoridades alias Kevin, comandante de una de las disidencias de las Farc en Cauca. Es el responsable de ataques con drones y el secuestro de militares en el suroccidente del país.
  • Llamado urgente de mandatarios por el deterioro de la seguridad en los territorios. En reunión clave con la Defensoría, pidieron mayor apoyo del Gobierno Nacional.
