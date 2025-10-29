Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / miércoles 29 de octubre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
octubre 29 de 2025
08:48 a. m.
08:48 a. m.
- Ataque con dron contra uniformados del Ejército en Argelia, Cauca. El hospital confirmó ocho personas heridas, entre ellas, cuatro menores.
- El testimonio de una joven reclutada por el Clan del Golfo en Antioquia. Fueron 11 años en los que estuvo sometida a abusos y torturas.
- Inicia la etapa de juicio contra Iván Name y Andrés Calle en la Corte Suprema de Justicia, por su presunta vinculación en el escándalo de corrupción de la UNGRD.