CANAL RCN
Emisiones Emisión 5:30 AM 05:30 a. m.

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / miércoles 29 de octubre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

octubre 29 de 2025
08:48 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Ataque con dron contra uniformados del Ejército en Argelia, Cauca. El hospital confirmó ocho personas heridas, entre ellas, cuatro menores.
  • El testimonio de una joven reclutada por el Clan del Golfo en Antioquia. Fueron 11 años en los que estuvo sometida a abusos y torturas.
  • Inicia la etapa de juicio contra Iván Name y Andrés Calle en la Corte Suprema de Justicia, por su presunta vinculación en el escándalo de corrupción de la UNGRD.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / martes 28 de octubre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / martes 28 de octubre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / lunes 27 de octubre de 2025

Otras Noticias

Gustavo Petro

Solicitaron sanción contra Petro por no retractarse tras llamar "muñecas de la mafia" a periodistas

El presidente no cumplió con la orden de la Corte que le exigía disculparse públicamente en un plazo de cinco días.

Vinicius Jr

Vinicius puso la cara y pidió disculpas públicamente ante las críticas mundiales

Vinicius Jr. decidió pronunciarse públicamente ante las miles de críticas que ha recibido en los últimos días.

Finanzas personales

La razón por la que pueden multarlo por decoraciones navideñas en conjunto residencial: esto dice la ley

Huracanes

🔴En vivo | Huracán Melissa tocó tierra en Santiago de Cuba al degradarse a categoría 3

Masterchef Celebrity Colombia

¿Un plato sencillo?: este fue el eliminado de la noche en MasterChef Celebrity