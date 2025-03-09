Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / miércoles 3 de septiembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
septiembre 03 de 2025
09:38 a. m.
- Punto final para mercancía ilegal de armas en conocido sector comercial de Bogotá
- Datos que no sabía del primer tren del Metro de Bogotá
- Cronología de la desaparición de Ayelén Páez en Bogotá: ¿Qué hipótesis hay?
- Desde hoy suspenderán el servicio de agua en varias localidades de Bogotá: ¿por qué y cuáles son?